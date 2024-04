Agentes vão atuar para segurança e fluidez no trânsito no aniversário da capital

As comemorações do 64º Aniversário de Brasília, na Torre de TV, contarão com um controle de tráfego para garantir a segurança da população que participará das atividades até domingo (21), feito pelo Departamento de Trânsito do Distrito Federal.

As ações de policiamento, fiscalização e controle de tráfego começaram nesta quinta (18) e seguirão, das 19h às 23h, nesta sexta-feira (19); no sábado (20), das 14h às 23h; e no domingo (21), das 16h às 23h.

Os agentes do Detran-DF, estarão dispostos em quatro Pontos de Controle de Trânsito (PCTran) com vistas a garantir a fluidez do tráfego, coibir estacionamento irregular e auxiliar na travessia de pedestres, nos seguintes locais:

→ PCTran 1: na ligação da W5 Norte para a via N1, altura do B Hotel

→ PCTran 2: Via S1, altura do Meliá

→ PCTran 3: na alça de acesso da via W3 para a via N1, altura da Fonte da Torre de TV

→ PCTran 4: ligação da via S1 para a via W3, altura da Fonte da Torre de TV.

Além de implantar sinalização de travessias de pedestres, os agentes sinalizarão uma área de embarque e desembarque no acesso ao estacionamento superior da Torre de TV, logo após a Feira da Torre. Haverá painéis móveis com mensagens de orientação aos condutores sobre proibição de estacionar ao longo do meio-fio e indicando área de embarque e desembarque de passageiros.

As áreas de estacionamento sugeridas pelo Detran-DF para quem for às comemorações na Torre de TV são: Parque da Cidade, Setor de Rádio e TV Norte e Sul e Setor Hoteleiro Norte e Sul.

Maratona Brasília 2024

Arte: Divulgação/Detran-DF

No sábado (20), das 5h às 9h30, o Detran-DF fará alterações no trânsito para garantir a segurança dos atletas que participarão da Maratona Brasília 2024, que inclui percursos de 3, 5, 10 e 21 km, será nas vias N1, DF-004, via JK- DF-025 e via Palácio Presidencial. A concentração dos atletas será na via N1, altura do Teatro Nacional, local de largada e chegada da competição. As vias de acesso à corrida serão totalmente fechadas a partir das 5h30, permitindo o acesso somente aos participantes e organizadores do evento.

O acesso da plataforma superior da Rodoviária de Brasília para o Teatro Nacional será fechado para o trânsito de veículos. Também ficará fechado o acesso da via L2 Norte para a via N1, sendo os veículos desviados para o Buraco do Tatuí (via de ligação L2 Sul/Norte). O acesso do estacionamento do STF à via S1 ficará fechado durante o evento. A faixa mais à direita da via N1 ficará reservada aos veículos que saírem dos ministérios, sendo desviados para a via L2 Norte.

Veículos que vierem pela via L4 serão impedidos de acessar a via N1. Na via JK e na Ponte JK, o trânsito de veículos e atletas será compartilhado. Recomenda-se aos condutores evitarem a via e, se for muito necessário utilizar esse percurso, transitem com cautela e atenção redobrada, a fim de evitar sinistros.

Os veículos que vierem da via JK sentido Plano Piloto serão desviados para a DF-025. Ficará fechada a alça da tesourinha da DF-025 para a via JK. Na via Palácio Presidencial, altura do Palácio do Jaburu, também haverá compartilhamento da via por veículos e atletas, sendo a faixa da direita reservada ao tráfego de veículos e a da esquerda, próxima ao canteiro central, aos competidores.

*Com informações da Agência Brasília