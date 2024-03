os agentes do Detran-DF Vinícius Lima e Júnior Dias estavam no Ponto de Demonstração do Túnel Rei Pelé, na manhã desta terça-feira (26), quando receberam a informação de que havia um gatinho assustado e perdido dentro da via.

Imediatamente, eles patrulharam o local e avistaram o animal encolhido, correndo risco de morte. “Ele estava muito assustado”, conta Vinícius. “Peguei uma luva e, com muito cuidado, acolhemos o gatinho”.

Tão logo conseguiram salvar o felino, Vinícius e Júnior o levaram para a unidade do Detran-DF de Taguatinga, onde logo o animal encontrou mais uma boa novidade: a servidora Francisca Leite, que trabalha nos serviços gerais, o adotou.

*Com informações da Agência Brasília.