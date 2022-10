Agendamento eletrônico para castração de pets começa nesta quarta

Segundo o Instituto Brasília Ambiental, cada tutor poderá cadastrar até dois animais para o atendimento, entre 1º e 25 de novembro

O agendamento eletrônico para a castração de cães e gatos começa amanhã (26), às 9h, pelo sistema Agenda-DF.

Segundo o Instituto Brasília Ambiental, cada tutor poderá cadastrar até dois animais para o atendimento, entre 1º e 25 de novembro.

Os atendimentos serão realizados nas clínicas Coração Peludinho (Gama), Animais Hospital Veterinário (Ceilândia), Dr. Juzo (Samambaia), JL Veterinária e Pet Shop (Vicente Pires) e PetAdote (Paranoá), conforme disponibilidade de vagas de cada unidade veterinária.

Para acessar o Agenda-DF, o interessado deve possuir cadastro prévio nas plataformas Gov.br ou Ouvidoria do GDF. O Agenda-DF é um sistema eletrônico destinado à população do DF para agendamento de diversos serviços oferecidos pelo Governo do Distrito Federal.

O cadastro no sistema será encerrado na sexta-feira (28) ou quando todas as vagas forem preenchidas. Somente o titular do cadastro poderá levar o animal à clínica selecionada na data previamente agendada.

A Unidade de Gestão de Fauna (Ufau) do Brasília Ambiental alerta que o programa é destinado aos tutores maiores de 18 anos e moradores do Distrito Federal. No dia do atendimento, os candidatos devem apresentar documento de identificação com foto, comprovante de residência no DF e recibo do agendamento. O tutor que conseguir a vaga deve consultar a orientação para cirurgia do animal no site do Brasília Ambiental.

As informações são da Agência Brasília