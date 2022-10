Tarifas de embarque mais caras na Rodoviária Interestadual

A mudança nas tarifas já está valendo, e só não atinge as passagens que tenham cidades da Ride como origem ou destino

Já está mais caro viajar pelo Terminal Rodoviário Interestadual do Distrito Federal. A partir de hoje, a tarifa das viagens de curta e longa distância terá um aumento de 76%, que não atinge somente as passagens que tenham cidades da Região Integrada de Desenvolvimento do DF (Ride) como origem ou destino.

A Ride abrange uma grande quantidade de municípios do DF, Goiás e Minas Gerais. Esses municípios integram uma área de planejamento e geração de políticas públicas comuns a eles, a fim de propiciar o desenvolvimento da sua população.

A tarifa de embarque para viagens de curta distância, que antes era de R$ 2,94, agora passa a ser de R$ 5,19. Já em viagens de longa distância, o valor subiu de R$ 4,75 para R$ 8,39.

Também foi aprovado o regulamento do Sistema de Transporte Inteligente (STI) do Sistema de Transporte Público Coletivo do DF, integrado pelo Sistema de Bilhetagem Automática (SBA), Sistema de Supervisão Operacional (SSO) e Sistema de Interação com o Usuário (SIU).

Sistema de Transporte Inteligente

O SBA é o conjunto de recursos tecnológicos e de serviços que tornam automatizados os processos e procedimentos de cadastramento de usuários, de geração, distribuição, comercialização, validação e utilização de créditos tarifários correspondentes a direitos de viagens no Sistema de Transporte Público Coletivo do DF, assim como o controle econômico-financeiro e contábil das receitas e custos relacionados à prestação dos serviços de transporte de passageiros e de gestão e controle da remuneração dos prestadores de serviço.

O SSO é o conjunto de recursos tecnológicos e de serviços por meio dos quais são automatizados os processos e procedimentos de monitoramento, fiscalização e transmissão das informações relacionadas à execução dos serviços, às condições de funcionamento da frota, equipamentos e instalações e ao

comportamento dos operadores envolvidos, bem como de vigilância e controle de ocorrências, incidentes e fraudes no Sistema de Transporte Público Coletivo do DF.

O SIU é o conjunto de recursos tecnológicos e de serviços por meio dos quais são automatizados os processos e procedimentos de disponibilização e captação de informações referentes ao funcionamento e à qualidade dos serviços prestados no Sistema de Transporte Público Coletivo do DF.

O SBA, SSO e o SIU tem por objetivo melhorar a qualidade de vida da população, mediante a oferta de um serviço adequado de transporte público coletivo, pautado na satisfação das condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na prestação e modicidade das tarifas.