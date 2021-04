Agendamento da vacinação para forças de segurança começa na segunda (19)

Secretaria de Saúde vai abrir 2.237 vagas para imunização do grupo

A Secretaria de Saúde abrirá, nesta segunda-feira (19), a partir das 8h, 2.237 vagas para vacinação dos profissionais das forças de segurança. O número de vagas disponibilizadas é igual ao quantitativo informado por cada corporação.

Para agendar dia, local e horário da vacinação, os profissionais devem acessar o site criado pela Secretaria: https://vacina.saude.df.gov.br/.

Serão três drive-thrus para atender a esse público: Parque da Cidade (estacionamento 13), Shopping Iguatemi e Faculdade Unieuro, em Águas Claras. A vacinação ocorrerá nos próximos dias 20, 22 e 23. Essa é a terceira semana em que a Saúde abre vacinação para os profissionais de segurança.

Anteriormente, a vacinação para esse público ocorria em UBSs da Região Centro-Sul. Segundo a Secretaria de Saúde, a mudança nos pontos de vacinação ocorre para otimizar o processo de vacinação. Não haverá concorrência entre os membros das forças de segurança para obtenção de vagas. O agendamento tem o objetivo de definir apenas a data e o local da vacinação.

Público-alvo e critérios

A vacinação para os profissionais das forças de segurança contempla policiais militares, civis e federais, agentes do Detran, militares do Corpo de Bombeiros e forças que apoiam o decreto das medidas restritivas do GDF, conforme previsto pelo Ministério da Saúde. A Secretaria de Segurança Pública enviou à Secretaria de Saúde os nomes e CPFs dos profissionais que serão contemplados neste primeiro momento. A Polícia Federal também enviou os dados.

Visando contemplar os profissionais mais expostos às ações de combate à covid-19, a vacinação ocorrerá de forma escalonada e proporcional, direcionando exclusivamente os seguintes trabalhadores das forças de segurança e salvamento, e Forças Armadas, ordenados por prioridade:

– Trabalhadores envolvidos no atendimento e/ou transporte de pacientes;

– Trabalhadores envolvidos em resgates e atendimento pré-hospitalar;

– Trabalhadores envolvidos diretamente nas ações de vacinação contra a covid-19.

– Trabalhadores envolvidos nas ações de vigilância das medidas de distanciamento social, com contato direto e constante com o público, independente da categoria.

Os demais trabalhadores das forças de segurança pública e Forças Armadas, que não se enquadram nas atividades descritas acima, serão vacinados de acordo com o andamento da Campanha Nacional de Vacinação Contra a Covid-19. Com informações da Agência Brasília