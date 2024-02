Agências têm 366 oportunidades de emprego nesta sexta-feira (23)

Com vagas para o DF e Entorno, salários variam de R$ 1.412 a R$ 6 mil

As agências do trabalhador ofertam 366 vagas de emprego nesta sexta-feira (23), no Distrito Federal e no Entorno. Os salários variam de R$ 1.412 a R$ 6 mil. Para se candidatar, o interessado deve cadastrar o currículo pelo aplicativo Sine Fácil ou ir a uma das unidades das agências.

Pelo salário de R$ 3 mil estão contratando alinhador de direção (2), alinhador de pneus (2), mecânico de auto em geral (5), mestre de obras (2) e técnico em segurança do trabalho (1). As oportunidades são para Guará, Gama e local não fixo.

Dos cargos para jovem aprendiz, candidatos com idade entre 14 e 24 anos, há 60 chances para atendente balconista (R$ 1.412), em Samambaia. Promotor de vendas tem 32 vagas e pode optar entre o Noroeste (R$ 1.589)​ e local não fixo (R$ 1.500).

No Entorno do DF, em Luziânia (GO), motorista carreteiro com experiência concorre a uma das 15 vagas e recebe R$ 6 mil, o maior salário do dia. Ainda na região, há quatro chances para analista de logística (R$ 2.380) e 15 para manobrista (R$ 1.500).

Mesmo que nenhuma das chances do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejam ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo aplicativo Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail [email protected]. Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet).

Fonte: Agência Brasília