Formação técnica e profissional tem inscrições abertas até domingo (25)

São 2.235 vagas em 18 cursos técnicos para os alunos do ensino médio da rede pública do Distrito Federal

As inscrições para os cursos do Itinerário de Formação Técnica e Profissional (IFTP) do primeiro semestre de 2024 se encerram neste domingo (25). O Governo do Distrito Federal (GDF) estabeleceu parcerias com Senai, Senac e Centro de Educação Profissional Escola Técnica do Guará para a execução dos cursos técnicos. São 2.235 vagas.

O regulamento com a lista completa está disponível para consulta durante o processo de inscrição. Os alunos podem escolher até três cursos técnicos. Os cursos oferecidos abrangem 18 áreas técnicas, entre elas as de administração, nutrição e dietética, análises clínicas, segurança do trabalho, gastronomia, eventos, design de interiores, informática, desenvolvimento de sistemas, programação de jogos e recursos humanos.

Os cursos compõem o currículo do novo ensino médio, permitindo aos estudantes escolher áreas de aprofundamento. “Os itinerários são divididos em área de conhecimento e formação técnica e profissional”, detalha a gerente de Integração com o Ensino Médio e a Educação de Jovens e Adultos da SEEDF, Joyce Vieira Marra. “São cursos que os alunos fazem durante as três séries do ensino médio”.

O resultado das inscrições, apurado por sorteio eletrônico, será divulgado no dia 27 deste mês no site da secretaria. Até 6 de março, os contemplados deverão efetivar a matrícula nas unidades parceiras onde a vaga está disponível. O estudante menor deverá estar acompanhado pelos pais ou responsáveis legais. As aulas inaugurais começam em 7 e 8 de março.

Consulte o regulamento e faça sua inscrição.

Fonte: Agência Brasília