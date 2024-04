Agências do Trabalhador têm 536 vagas de emprego abertas no DF nesta quarta (24)

As agências do trabalhador do Distrito Federal oferecem, nesta quarta-feira (4), 536 vagas de emprego. O grande destaque fica por conta das oportunidades voltadas para o segmento gastronômico. As chances são as mais bem remuneradas, com salários que variam de R$ 3,5 mil a R$ 4,5 mil.

A função de garçom é a com mais oportunidades. São oito chances para trabalho na Asa Sul. O salário é de R$ 3,8 mil. Os candidatos precisam ter experiência e o ensino fundamental completo.

No Guará estão três chances para gerente de restaurante e outras três para chefe de cozinha. O primeiro ofício tem remuneração de R$ 4,5 mil, enquanto o segundo R$ 3,5 mil. As duas vagas exigem experiência e o ensino fundamental completo.

Interessados em assumir uma das vagas oferecidas devem cadastrar o currículo pelo aplicativo Sine Fácil ou presencialmente, em uma das 14 agências do trabalhador. Os espaços funcionam das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira. Mesmo que nenhuma das chances do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejam ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo aplicativo Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail [email protected]. Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet).

*Com informações de Adriana Iziel, da Agência Brasília