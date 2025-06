Agências do trabalhador têm 50 vagas para pessoas com deficiência nesta terça (10)

As agências do trabalhador do Distrito Federal estão com 822 oportunidades de emprego disponíveis nesta terça-feira (10). Destas, 50 são reservadas para pessoas com deficiência (PCD): são 22 para auxiliar de cozinha, oito para atendente de lanchonete, nove para condutor escolar, nove para monitor de transporte escolar e duas para recepcionista, em Sobradinho, Itapoã, Vicente Pires, Núcleo Bandeirante e Paranoá. Os salários vão de R$ 1.518 a R$ 2.520, e nenhuma exige experiência.

Para o público geral, destaca-se a demanda por novos auxiliares operacionais de logística em Ceilândia. São 100 postos com salários de R$ 1.518, com exigência de ensino médio completo. Há também 50 chances para frentista em Santa Maria, em que os selecionados vão receber R$ 1.968,98, além de 40 para vendedor interno e 30 para operador de telemarketing na Asa Sul com rendimentos de até R$ 1.547,59.

Todas as oportunidades oferecem benefícios. Para participar dos processos seletivos, basta cadastrar o currículo no aplicativo Carteira de Trabalho Digital (CTPS) ou ir a uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que nenhuma das vagas do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejam ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo aplicativo Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail gcv@sedet.df.gov.br. Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet).

*Informações de Catarina Loiola, da Agência Brasília