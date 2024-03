Agências do Trabalhador têm 210 vagas de emprego abertas no DF

As ofertas contam com salários que variam entre R$ 1.412 e R$ 3.500 e estão disponíveis nas 14 unidades da instituição distribuídas pelo DF

Os interessados em conseguir uma oportunidade de trabalho nesta quarta-feira (13) têm disponíveis 210 vagas de emprego oferecidas pelas agências do trabalhador no Distrito Federal. As ofertas contam com salários que variam entre R$ 1.412 e R$ 3.500 e estão disponíveis nas 14 unidades da instituição distribuídas pelo DF.

Entre as mais de 60 vagas na região de Taguatinga, a área norte conta com 20 espaços disponíveis para auxiliar administrativo (R$ 1.670), 20 para repositor em supermercados (R$ 1.515), dez para auxiliar de linha de produção (R$ 1.515), além de duas como cozinheiro geral (R$ 1.524) e mais duas para trabalhar como salgadeiro (R$ 1.524). Já na área sul da região administrativa há duas vagas para chapista de lanchonete (R$ 1.800).

Com salários acima de R$ 2 mil, há três chances como carpinteiro na Estrutural (R$ 2.200), duas como encarregado de obras em Sobradinho (R$ 2.500) e mais 15 vagas para pintor de obras em locais não fixos. Há também uma oportunidade no Guará como técnico em segurança do trabalho, que oferece um salário de R$ 3.500.

Mesmo que nenhuma das oportunidades do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejam ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo aplicativo Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail [email protected]. Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet).

*Com informações de Jack Spies, da Agência Brasília