Agências do trabalhador têm 180 vagas abertas nesta segunda (12)

Candidatos podem cadastrar currículos no aplicativo Sine Fácil ou ir a alguma das 14 unidades espalhadas no DF

Nesta segunda-feira (12), as agências do trabalhador estão com 180 oportunidades disponíveis para a população. Quem tiver interesse pode cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil ou ir a uma das 14 unidades espalhadas em todo o Distrito Federal durante a semana. Todos os cargos são acompanhados de benefícios.

No Plano Piloto, estão abertas mais de 30 vagas. Empresários estão à procura de dez pedreiros com experiência na Asa Norte, com remuneração de R$ 2.103,20. Escolaridade não é uma exigência.

Já na Asa Sul, candidatos com superior incompleto nos cursos de administração, marketing e gestão comercial podem se candidatar para auxiliar administrativo. São dez vagas, com salário de R$ 1,4 mil e sem cobrança de experiência.

Há também 15 oportunidades para atendente de balcão com ensino médio completo e experiência; o salário é de R$ 1.212. Outra vaga aberta na região é para a função de pizzaiolo, com remuneração de R$ 1,6 mil. Não há exigência de experiência, mas cobra-se ensino médio completo.

Mesmo que o candidato não tenha interesse por nenhuma vaga do dia, ele pode se cadastrar para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejarem ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para as entrevistas podem se cadastrar nas unidades ou pelo aplicativo Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail [email protected]. Há, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Trabalho.

Contém informações da Agência Brasília