Agências do trabalhador procuram empregadas domésticas

Nas Agências do Trabalhador, as ofertas de vagas para empregadas domésticas aumentou. A área está contratando, hoje, sete pessoas. Cinco dos interessados deverão ter experiência comprovada. A escolaridade nível fundamental é exigida em todas elas. As remunerações poderão ser pagas por dia trabalhado, de R$130 ou R$150, ou pagas mensalmente, variando entre R$1.212 e R$1,5 mil, mais benefícios.

No entanto, as profissões que oferecem mais ofertas são as de frentistas (35), açougueiro (30), operador de máquina de dobrar chapa (20), armador de ferro e vendedor, ambos com 15 vagas cada. Os salários oferecidos a estes profissionais variam entre R$1.212 e R$2.060, além de benefícios.

O melhor salário do dia é para a vaga de mecânico de manutenção em máquinas, com remuneração, fora os benefícios, de R$2,7 mil. Poderão ser contratados sete profissionais, desde que tenham experiência e nível médio de escolaridade.

Há também outras 15 oportunidades para mecânicos, mas com salários entre R$1.212 e R$2 mil, mais benefícios.

Ainda entre as 282 vagas do dia, cinco são para motoristas, sendo que dias delas são exclusivas para pessoas com deficiência. Os salários ficam na faixa entre R$ 1.367 e R$ 1.870, mais benefícios.

Ficou interessado em alguma dessas vagas? Basta cadastrar o currículo nas agências do trabalhador, seja pelo aplicativo Sine Fácil ou, ainda, presencialmente, em uma das 14 unidades abertas de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Mesmo que nenhuma das vagas do dia seja atraente ao candidato, ele pode se cadastrar para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

A secretaria também disponibiliza o número de telefone para atendimento em caso de dúvidas referentes a qualquer um dos serviços prestados pela pasta, responsável pelas agências do trabalhador: (61) 99209-1135.

Com informações da Agência Brasília