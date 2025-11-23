Agências do trabalhador oferecem vagas com salários de até R$ 4 mil nesta segunda (24)

Nesta segunda-feira (24), as agências do trabalhador oferecem 282 vagas para quem procura um emprego.

Há oportunidades para candidatos de diferentes níveis de escolaridade, com e sem experiência. Os salários chegam a R$ 4 mil.

O posto com remuneração mais alta é o de mecânico de auto em geral, em Águas Claras. Há uma vaga aberta, não é necessário ter experiência comprovada e não há exigência de escolaridade.

Já os cargos com mais vagas abertas são auxiliar de limpeza, motofretista e recepcionista em geral, todos na Zona Industrial do Guará, além de atendente de lanchonete, na Asa Norte. Cada uma dessas funções oferece 20 oportunidades. Nenhuma delas exige experiência comprovada. Os salários variam de R$ 1.639 a R$ 1.641,20.

Há ainda vagas de estágio para atendente de telemarketing, na Asa Sul. São cinco oportunidades. A bolsa é de R$ 175 por semana, não exige experiência e pede ensino médio completo.

Para participar dos processos seletivos, basta cadastrar o currículo no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS) ou ir a uma das 16 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que nenhuma das oportunidades do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores e empreendedores que desejem ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para as entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo e-mail gcv@sedet.df.gov.br. Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet-DF).

Com informações da Agência Brasília