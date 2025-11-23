Homem armado com facão ameaça seis familiares e é preso no Gama

Policiais militares do Batalhão Rural atenderam, na noite deste sábado (22), uma ocorrência de violência doméstica na região da DF-290, Km 10,5, no Núcleo Rural Ponte Alta, no Gama.

A equipe foi acionada por volta das 19h e encontrou várias vítimas, entre elas um homem de 28 anos, um adolescente de 15, duas mulheres de 26 e 42 anos e dois homens de 35 e 37 que relataram estar sendo ameaçadas repetidamente por um homem de 31 anos armado com um facão.

Durante o patrulhamento, os policiais avistaram o suspeito portando o facão e agindo de forma agressiva contra familiares, confirmando o risco contínuo mencionado pelas vítimas. Na tentativa de abordagem, ele fugiu para uma área de mata próxima.

Pouco tempo depois, o autor retornou ao local e voltou a ameaçar os moradores, o que levou a uma nova intervenção da PMDF. Ele novamente tentou escapar pela vegetação, mas foi encontrado caído perto de uma cerca, com um ferimento no pé decorrente da fuga.

O Batalhão Rural prestou os primeiros socorros e acionou o Corpo de Bombeiros para apoio. As vítimas foram acompanhadas com reforço de equipes do 9º Batalhão.

Segundo a PMDF, o homem já era conhecido por conflitos recorrentes com familiares. Após atendimento médico, ele foi conduzido à delegacia para os procedimentos legais.