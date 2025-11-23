Suspeito de esfaquear homem no Cruzeiro é preso

Policiais militares do GTOP 27, do 7º Batalhão, foram acionados na tarde deste sábado (22) para atender uma ocorrência de tentativa de homicídio na Quadra 809 do Cruzeiro, próximo à Praça do Cidadão.

A equipe chegou ao local por volta das 15h39 e prestou os primeiros atendimentos a um homem de 31 anos, ferido por arma branca e consciente até a chegada do socorro.

A vítima afirmou ter sido atacada de forma repentina por um homem em situação de rua, o que deu início às buscas pelo suspeito.

Segundo testemunhas, que demonstraram receio em relatar os fatos, o agressor seria um homem de 38 anos, já conhecido pela PMDF por envolvimento em episódios de violência e agressões. Durante a apuração, os policiais confirmaram que o suspeito já havia sido preso anteriormente e possuía um mandado de prisão em aberto por homicídio.

O setor de inteligência da corporação auxiliou na consolidação das informações, permitindo um direcionamento preciso das buscas.

Após varreduras na área da feira permanente e regiões próximas, o homem foi localizado deitado em via pública, tentando se misturar entre outros moradores da região. Ele foi detido sem ferimentos e encaminhado à delegacia, onde o mandado de prisão foi confirmado.