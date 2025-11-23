Endereços de quatro regiões ficam sem energia para serviços na rede nesta segunda-feira (24)

Nesta segunda-feira (24), o fornecimento de energia elétrica será interrompido em áreas de Sobradinho, Planaltina, Águas Claras e Lago Sul, devido a melhorias e manutenção na rede.

Das 10h às 16h, não haverá energia em Sobradinho (Núcleo Rural Saquarema, KM 17, Chácara 33), em Planaltina (Quadra 08 do Arapoanga) e em Águas Claras (QS 05, Lote 25 e EQS 05/09, Rua 400, Bloco A). Já no Lago Sul, a interrupção será das 9h às 15h na SHIS QI 26, Conjunto 09.

Caso o trabalho termine antes do previsto, a rede voltará a ser energizada sem aviso prévio. Além dos desligamentos programados, pode ocorrer de acabar a energia em alguma região, sem comunicação prévia. Nesses casos, a população pode registrar a ocorrência pelo telefone 116.

Clientes com deficiência auditiva e de fala podem acessar o atendimento pelo 0800 701 0155, desde que utilizem aparelho adaptado.

Com informações da Agência Brasília