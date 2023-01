Agências do trabalhador oferecem vagas com salários de até R$ 3 mil

Os interessados podem cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil ou ir a uma agência do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana

Trabalhadores com o ensino médio completo e experiência como frentista podem se candidatar a uma das 20 vagas disponíveis para o ofício, destinadas a Ceilândia Centro. O salário é de R$ 1.830 mais benefícios. Outra profissão para a qual são oferecidas 20 oportunidades pelas agências do trabalhador é a de vendedor pracista. As chances são destinadas à cidade de Taguatinga Norte e a remuneração é de R$ 1.393, mais benefícios. Para se candidatar, é preciso ter o ensino médio completo, mas não é necessário comprovar experiência. Ao todo, as agências dispõem de 140 vagas de emprego nesta quarta-feira (25).

Para a profissão de azulejista, estão disponíveis cinco oportunidades de emprego, com salário de R$ 1.546 mais benefícios, para trabalhar em Taguatinga. O empregador exige experiência comprovada e o ensino fundamental incompleto.

Engenheiros projetistas que estão em busca de uma colocação também podem se dirigir a uma das agências do trabalhador. Para a profissão, estão sendo disponibilizadas duas vagas para atuar no Gama. O salário é de R$ 2.500, mais benefícios. Além do diploma na área de atuação, o candidato precisa ter experiência na área.

Outra oportunidade para trabalhadores com o ensino superior completo é de desenhista mecânico. A remuneração é de R$ 3.000, mais benefícios, para trabalhar no Gama. O candidato deve comprovar experiência. As agências do trabalhador dispõem, ainda, de chances para cuidador de idosos, motofretista e costureira em geral.

Os interessados podem cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil ou ir a uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que nenhuma das vagas do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejarem ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades e pelo aplicativo do Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail [email protected] Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet).

Com informações da Agência Brasília