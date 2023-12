Agências do trabalhador oferecem salários de até R$ 5 mil nesta segunda

A semana começa com vagas para maître, gerente, garçom, vendedor, atendente, entre outras funções

Estão abertas 225 vagas nesta segunda-feira (4) nas agências do trabalhador do Distrito Federal que ofertam, além da remuneração, benefícios. Os maiores salários são de R$ 5 mil para os cargos de maître e gerente de restaurante. São seis vagas com exigência de ensino superior e fundamental completo, além de experiência na área.

Além dessas, há disponibilidade de 30 chances para auxiliares nos serviços de alimentação, com local de trabalho não fixo e sem exigência de atuação prévia, basta ter o ensino médio completo. Também não é necessária experiência para a função de atendente de loja na Asa Sul, onde há 25 oportunidades e é exigido o ensino médio completo.

Há vagas também para vendedor pracista, repositor em supermercado, operador de caixa e fiscal de prevenção de perdas, totalizando 40 vagas, sendo dez para cada função. Os salários variam entre R$ 1.320 e R$ 1.823 para trabalhar na região de Samambaia Sul e em local de trabalho não fixo. Os cargos exigem níveis de escolaridade distintos e não requerem experiência nas funções.

Os interessados podem cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil ou comparecer a uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que nenhuma das oportunidades do dia seja atrativa para o candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, pois o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejam ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo aplicativo Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail [email protected]. Pode ser utilizado ainda o Canal do Empregador no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet).

Com informações da Agência Brasília