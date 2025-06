Agências do trabalhador oferecem 796 vagas de emprego no DF nesta terça (17)

As agências do trabalhador do Distrito Federal disponibilizam 796 vagas de emprego nesta terça-feira (17), com salários que variam entre R$ 1.518 e R$ 3,5 mil. A maior remuneração do dia é oferecida em duas vagas para mecânico de automóveis em Taguatinga, no valor de R$ 3,5 mil.

Outros destaques incluem seis vagas para supervisor de produção em Ceilândia (R$ 3.062), três para representante comercial (R$ 3 mil) e uma vaga para gerente de loja e supermercado sem local fixo (R$ 3 mil).

Do total, 161 oportunidades são voltadas para pessoas com deficiência (PCDs). Os principais cargos são: repositor de mercadorias (60 vagas), fiel de depósito (45), auxiliar de limpeza (20), auxiliar de lavanderia (10), monitor de transporte escolar (9), condutor escolar terrestre (9) e atendente de lanchonete (8). As vagas estão distribuídas em Taguatinga, Gama, Santa Maria, Sobradinho, Paranoá, Itapoã, Guará, Vicente Pires e outras regiões.

Os salários para PCDs variam de R$ 1.518 a R$ 2.520, e todas as oportunidades oferecem benefícios.

Para concorrer, os interessados devem cadastrar o currículo no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS) ou comparecer pessoalmente a uma das 14 agências do trabalhador, abertas de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Mesmo que não haja interesse imediato por alguma vaga, o cadastro é mantido para futuras oportunidades compatíveis com o perfil do candidato.

Empregadores interessados em ofertar vagas ou utilizar os espaços das agências para entrevistas podem se cadastrar diretamente nas unidades, pelo e-mail gcv@sedet.df.gov.br, ou ainda pelo Canal do Empregador, disponível no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet-DF).