Agências do Trabalhador oferecem 756 vagas de emprego no DF nesta quarta (11)

As Agências do Trabalhador do Distrito Federal disponibilizam, nesta quarta-feira (11), 756 vagas de emprego em diversas áreas e regiões administrativas. A maior remuneração anunciada é de R$ 3,3 mil para o cargo de analista de telemarketing no Núcleo Bandeirante. A vaga exige ensino superior completo, mas não pede experiência anterior.

Outro destaque é a vaga para gerente de saúde na Asa Sul, com salário de R$ 3 mil. Nesse caso, o candidato deve ter graduação em administração e experiência na função.

Em Ceilândia, há forte demanda por mão de obra: são 100 vagas para auxiliares de logística, além de quatro para auxiliares de linha de produção e três para cuidadores de idosos. No Guará, há oportunidades para 15 fiéis de depósito, 15 operadores de vendas, oito serventes de obras, três manicures e três auxiliares de logística. Os salários partem de R$ 1.518 e todas as vagas oferecem benefícios.

Os interessados podem cadastrar o currículo pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS) ou comparecer a uma das 14 Agências do Trabalhador, das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira. O cadastro permanece ativo para futuras oportunidades, mesmo que o candidato não se interesse pelas vagas do dia.

Empregadores também podem ofertar vagas ou realizar entrevistas nas agências. Para isso, devem procurar as unidades presencialmente, enviar um e-mail para gcv@sedet.df.gov.br ou acessar o Canal do Empregador no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet-DF).