Agências do Trabalhador oferecem 362 vagas de emprego nesta segunda-feira (6)

Quem está à procura de emprego deve ficar atento às vagas disponíveis, nesta segunda-feira (6), nas agências do trabalhador, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda. No total, são 362 vagas abertas e uma delas pode ser a que você estava procurando. As vagas estão distribuídas em diversas regiões administrativas e no Entorno do Distrito Federal e oferecem benefícios, além da remuneração. Entre os destaques estão 25 oportunidades para armazenista em Santa Maria, com salário de R$ 1.412, que não exigem experiência.

Em Taguatinga Norte, são 20 vagas para repositor de mercado. O salário é de R$ 1.515 e é necessário ter experiência. Já em Taguatinga Sul, são 18 vagas de auxiliar de limpeza. O salário é de R$ 1.412 e não é preciso ter experiência prévia. Outras 18 vagas na região administrativa são para fiel de depósito com remuneração de R$ 1.429,53 também sem necessidade de ter trabalhado no setor antes.

Na Asa Norte, são 12 vagas de chapista de lanchonete com remuneração de R$ 1.525 sem necessidade de experiência. Na mesma região administrativa, outras 10 oportunidades são para auxiliar de cozinha. O salário é de R$ 1.525. Em Taguatinga Norte são 10 vagas para atendente de padaria, com salário de R$ 1.515. Em todas é necessário ter experiência. Em Águas Claras, são 10 vagas para consultor de vendas. A remuneração é de R$ 1.541 e o candidato precisa já ter trabalhado no ramo.

Destaque para a região do Entorno do Distrito Federal. Em Alexânia, duas vagas estão abertas para maître de restaurante com salário de R$ 4.121,55 para quem já tem experiência. Na cidade também há duas oportunidades para chefe de partida, com remuneração de R$ 3.544,23. Também é preciso já ter trabalhado na área. Outras são 10 vagas para auxiliar de cozinha, com salário de R$ 1.600. Não é preciso ter experiência.

Os interessados podem cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil ou ir a uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que nenhuma das chances do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejam ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo aplicativo Sine Fácil.

Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail [email protected]. Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet).

Com informações da Agência Brasília