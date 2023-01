Agências do trabalhador oferecem 218 vagas de emprego nesta segunda (30)

O maior salário disponível nas agências do trabalhador nesta segunda-feira é R$ 3.000 + benefícios, para desenhista mecânico

Trabalhadores sem experiência e com a escolaridade do ensino fundamental completo podem se candidatar a uma das 30 vagas de ajudante de obras destinadas à Asa Sul. O salário é de R$ 1.302, mais benefícios. Outras 20 oportunidades são destinadas a pessoas sem experiência. São dez para açougueiro e dez para ajudante de açougueiro, todas para trabalhar no Jardim da Barragem III, com salário de R$ 1.355, mais benefícios. Quem quiser se candidatar a essas e outras chances de emprego pode procurar uma das agências do trabalhador do Distrito Federal. Ao todo, são 218 colocações ofertadas nesta segunda-feira.

A semana também se inicia com 27 oportunidades de trabalho para pessoas com deficiência. A colocação que oferece o maior número de vagas é para auxiliar de cozinha, com oito oportunidades disponíveis destinadas à Aguas Claras. O salário é de R$ 1.310, mais benefícios. A escolaridade solicitada é o ensino fundamental completo e não é preciso ter experiência. As demais chances para pessoas com deficiência são para auxiliar de limpeza, atendente de lanchonete, estoquista e recepcionista. Também há vagas para estudantes que buscam estágio. Trata-se de uma colocação destinada a estudantes de engenharia, para trabalhar em Ceilândia Norte. A remuneração é de R$ 60 por dia de trabalho.

O maior salário disponível nas agências do trabalhador nesta segunda-feira é R$ 3.000, mais benefícios, para desenhista mecânico. São duas chances destinada ao Gama. Os interessados precisam ter ensino superior em desenho mecânico e experiência na área.

Empregadores que desejarem ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades e pelo aplicativo do Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento através do e-mail [email protected]. Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Trabalho.

Os interessados podem cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil ou ir a uma das 14 agências do trabalhador, de 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que nenhuma das vagas do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Agência Brasília