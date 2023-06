Agências do trabalhador abrem a semana com 129 vagas de emprego

O maior salário é para trabalhar no setor de alimentação, em Taguatinga Sul, como chefe de cozinha

Nesta segunda-feira (12), as agências do trabalhador estão com 129 oportunidades de emprego. Os salários variam de R$ 1.320 a R$ 4 mil, mais benefícios.

O maior salário é para trabalhar no setor de alimentação, em Taguatinga Sul, como chefe de cozinha, que deve ser graduado em gastronomia. Ainda na região administrativa, há duas vagas para cozinheiro de restaurante, pela gratificação de R$ 1.653,07. No Lago Norte, o cozinheiro geral (2) ganha mensalmente R$ 1.600.

A oportunidade para padeiro, no Guará II, exige experiência e paga R$ 1.800. Na Asa Sul, a chance para churrasqueiro oferece a bonificação de R$ 1.500. Destinada às pessoas com deficiência (PcD), as oportunidades para auxiliar de cozinha (2) e de limpeza (2), em Taguatinga Norte, pagam R$ 1.400.

As vagas para pedreiro são as que oferecem o maior número, 45 no total, distribuídas entre Sol Nascente, Samambaia Norte e Ceilândia Norte. Os salários variam de R$ 1.875 a R$ 2.200.

As 14 agências do trabalhador funcionam das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que nenhuma das chances do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejam ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo aplicativo Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail [email protected]. Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet).

