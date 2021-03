Agências do Trabalhador: 342 vagas disponíveis

Maior remuneração é para médico do trabalho; categoria ainda oferece vagas para auxiliares, técnicos e biomédico

Nesta quinta-feira (11), as agências do trabalhador vão oferecer 342 vagas e emprego na capital federal. O maior salário é de R$ 8.539, oferecido em uma oportunidade para médico do trabalho. Além do nível superior em medicina, o candidato tem que comprovar experiência.

Ainda nesta área, 20 vagas contemplam auxiliar de laboratório de análises clínicas, auxiliar em saúde bucal, biomédico, técnico de enfermagem e técnico em saúde bucal. Os salários variam entre R$ 1,1 mil e R$ 1,5 mil, mais benefícios. Apenas para biomédico é preciso nível superior. Nas outras áreas, basta ter ensino médio e experiência.

Profissões que exigem apenas nível básico de escolaridade também estão contratando. Entre elas, operadores de guindaste (fixo e móvel), de motoserra, de retroescavadeira e de trator de esteira, somando 23 vagas, com remunerações entre R$ 2.474,80 e R$ 3,1 mil.

Duas vagas, sendo uma para açougueiro e outra para motorista entregador, são para pessoas com deficiência. Os salários são, respectivamente, R$ 1,5 mil e R$ 1.209,72, mais benefícios. Os contratantes não fazem exigência de experiência nem de escolaridade.

Novidade

Três profissões pouco frequentes na tabela de vagas aparecem com oito oportunidades: tratorista agrícola (5), técnico em segurança do trabalho (2) e estofador de móveis (1). As remunerações são, respectivamente, de R$ 1.859, R$ 2.497 e R$ 1,1 mil, mais benefícios.

Para se candidatar a qualquer uma delas, basta ir a uma das 15 agências do trabalhador em funcionamento no DF, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Elas seguem funcionando normalmente durante o período de medidas restritivas.

No entanto, a Secretaria do Trabalho orienta quanto ao uso do serviço remoto para todos os cidadãos e, em especial, às pessoas do grupo de risco, não havendo a necessidade de um atendimento presencial. As vagas de emprego poderão ser acessadas pelo aplicativo do Sine Fácil.

A Secretaria do Trabalho também disponibiliza o número de telefone para atendimento em caso de dúvidas referentes a qualquer um dos serviços prestados pela pasta, responsável pelas agências do trabalhador: (61) 99209- 1135

Empreendedores que desejam buscar profissionais também podem utilizar os serviços das agências do trabalhador. Além do cadastro de vagas, é possível usar os espaços físicos para seleção dos candidatos encaminhados. Para isso, basta acessar o site da Secretaria do Trabalho e preencher o formulário na aba empregador.

As informações são da Agência Brasília