Agências do BRB passam a atender mais cedo

Atendimento ao público será realizado entre 9h e 16h, com respeito aos protocolos de distanciamento

O horário de atendimento nas agências bancárias do BRB vai ser alterado. Agora, as unidades passam a abrir, a partir das 9h. O encerramento das atividades acontecerá às 16h. A abertura antecipada visa o espaçamento entre os atendimentos, além de assegurar a eficiência dos protocolos de distanciamento impostos por conta da pandemia de Covid-19.

Somente as agências localizadas no interior de hospitais não terão atendimento ao público e, portanto, permanecerão fechadas. As unidades instaladas nos shoppings funcionam, com exceção da agência do ParkShopping.

Os canais digitais do banco – como Mobile, Banknet e Telebanco (61) 3322-1515 – estão à disposição de seus clientes.

As informações são da Agência Brasília