Agência do Trabalhador do Riacho Fundo II funciona na Feira Permanente

O espaço foi cedido pela administração regional até o período final de realização das obras

A Agência do Trabalhador do Riacho Fundo II está em obras e, durante os serviços, o atendimento ao público não será interrompido, sendo realizado na Feira Permanente do Riacho Fundo II, localizada na QN 10, Conjunto 4, Lotes 3, 4, 5 e 6.

O espaço foi cedido pela administração regional até o período final de realização das obras. “Nós cedemos uma sala na Feira Permanente, um espaço para que os serviços não parassem”, comentou a administradora do Riacho Fundo II, Ana Maria da Silva.

No local original dos atendimentos está sendo realizada uma reforma para uniformização das agências, com salas adequadas para atender os trabalhadores e realizar atividades diversas como processos seletivos, orientações profissionais, cursos de qualificação e intermediação de mão de obra.

“Estamos trabalhando em uma melhoria para entregar um espaço acolhedor, com mais conforto e modernização”, afirmou Ilton Teixeira, subsecretário de Atendimento ao Trabalhador e Empregador.

Vagas de emprego

Para se cadastrar numa agência, o trabalhador precisa apresentar identidade, CPF, comprovante de residência e, se possuir, a carteira de trabalho. As 14 agências do trabalhador funcionam das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que nenhuma das chances do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejam ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo aplicativo Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail [email protected]. Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet).

*Com informações de Jak Spies, da Agência Brasília