Advogado que atropelou mulher diz ter filha com deficiente; Justiça mantém prisão

Milhomem passou por audiência de custódia e continuou detido após ter o registro na OAB-DF ser suspenso

O advogado Paulo Ricardo Milhomem teve mais um pedido de liberdade negado pela Justiça. Milhomem é acusado de atropelar propositalmente a também advogada Tatiana Matsunaga após briga no trânsito. A decisão do juiz substituto do Tribunal do Júri de Brasília, Frederico Ernesto Cardos Maciel, que negou a revogação ou a substituição da prisão preventiva de Paulo Ricardo.

Milhomem passou por audiência de custódia e continuou detido após ter o registro na Ordem dos Advogados do Brasil Seccional do Distrito Federal (OAB-DF) ser suspenso. Ele chegou a pedir habeas corpus, que também foi negado, e a conversão da prisão para adomiciliar. A defesa do advogado alegou que ele tem uma filha de 4 anos com deficiência.

Ainda assim, o juiz considerou não comprovada a “imprescindibilidade” do advogado para os cuidados especiais da criança. Segundo a decisão, ela está sob os cuidados da mãe.

O juiz ainda afirmou na decisão que a prisão de Milhomem tem por objetivo preservar a ordem pública. “O afastamento cautelar do réu da sociedade se mostra apto para alcançar tal objetivo, visto que a gravidade em concreto do fato praticado, demonstrado pelo modus operandi na prática do delito demonstra que a liberdade do acusado expõe risco à garantia da ordem pública. Dessa forma, a medida se mostra adequada”, escreveu.