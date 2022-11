Adolescente que planejava massacre em escolas do DF é preso

O jovem disse que as postagens eram ‘brincadeira’, que ele foi aluno do colégio mencionado na publicação e que não pretendia executar o plano

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) apreendeu ontem (29) um adolescente de 16 anos, suspeito de planejar massacres em escolas de Sobradinho.

O adolescente seria o responsável por dois perfis que publicavam nas redes sociais ameaças a estudantes de dois colégios da região. A investigação foi realizada pela 13ª Delegacia de Polícia, localizada em Sobradinho.

Segundo o suspeito, as postagens foram feitas em tom de brincadeira. Ele disse que era aluno de um dos colégios mencionados, o Centro do Ensino Fundamental 4, que não completou os ensinos, mas não pretendia executar o plano. Segundo a polícia, o suspeito não tinha antecedentes criminais e foi levado para a Delegacia da Criança e do Adolescente.

Na última sexta-feira (25), um tiroteio em escolas do Espírito Santo chocou o Brasil. Um adolescente de 16 anos invadiu duas escolas com a arma do pai, um policial militar, e atirou, deixando quatro mortos e 13 feridos.