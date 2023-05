Adolescente é atropelado na BR 080

O fato aconteceu na BR – 080, próximo ao assentamento “MST” e “Estande de Tiro”, sentido Taguatinga/DF

Uma adolescente de 14 anos foi atropelado e morto na BR 080 no fim da tarde desta terça-feira (16). O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi chamado para prestar socorro no local.

O fato aconteceu na BR – 080, próximo ao assentamento “MST” e “Estande de Tiro”, sentido Taguatinga/DF.

A jovem, atropelada por um VW/Gol, de cor preto, conduzido por um homem de idade não informada, foi encontrada caída ao solo.

De imediato, as equipes iniciaram o atendimento utilizando o protocolo de trauma, foram empenhados os recursos possíveis.

Porém, após cinquenta minutos de atendimento o óbito foi declarado pelo médico do CBMDF ainda no local.

Após a finalização dos trabalhos do CBMDF, o local ficou a cargo da PRF e a perícia da Polícia Civil foi acionada para o local.