Idosa de 80 anos capota carro próximo à Galeria dos Estados e sai ilesa

Uma idosa de 80 anos foi atendida pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) após capotar o carro que dirigia, na tarde desta sexta-feira (20), na altura da SQS 102, próximo à Galeria dos Estados, região central de Brasília.

A ocorrência foi registrada às 16h07 e mobilizou duas viaturas de resgate. Ao chegarem ao local, os bombeiros encontraram um veículo Toyota/4Matic, de cor prata, com as quatro rodas voltadas para cima, resultado do capotamento.

A condutora, identificada pelas iniciais A.S.Z.J., já havia saído do automóvel quando a equipe chegou. Ela foi avaliada pelos socorristas e, apesar do susto, estava consciente, orientada e não apresentava ferimentos aparentes. O transporte para unidade hospitalar não foi necessário.

Ainda não há informações sobre a causa do acidente. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) ficou responsável pela segurança e controle da área.

Estadão Conteúdo