Praça dos Estados, na Candangolândia, tem piso antigo substituído e ganha novas opções de lazer

Um dos principais pontos de convivência da Candangolândia, a Praça dos Estados está passando por uma ampla reforma para atender antigas demandas da população e tornar o local mais seguro, acessível e atrativo. Com investimento de R$ 1.363.000, as obras incluem a substituição do antigo piso de bloquetes por concreto liso, construção de uma quadra de beach tênis, instalação de um novo parquinho infantil, criação de um estacionamento e modernização da iluminação, agora com lâmpadas de LED.

Inaugurada em 2005, a praça carrega simbolismo para os moradores do Distrito Federal. O local exibe as bandeiras das 27 unidades da federação, além das bandeiras do Brasil e da própria Candangolândia. Por estar na entrada da cidade, a praça também funciona como cartão de visita da região administrativa e ponto de encontro para moradores de áreas vizinhas.

Segundo o administrador regional, Marcos Paulo Alves da Silva, o novo piso trará mais segurança para a comunidade. “Aqui era só bloquete que havia sido instalado em 2007. Estava muito danificado por conta dos eventos que aconteciam. As crianças tinham dificuldade de brincar, havia risco de quedas. Agora, vamos ter um piso de concreto, nos moldes da Praça da Bíblia, mais seguro e acessível”, afirmou.

Os recursos para a obra foram destinados por meio de emenda parlamentar do deputado distrital Hermeto. A administração também prevê melhorias no paisagismo e reforço na iluminação para incentivar a presença dos moradores.

A reforma é bem recebida por quem utiliza a praça regularmente, como o mestre de capoeira Wisley Pereira de Souza, de 46 anos. “Desenvolvemos atividades com crianças e adolescentes, e os buracos entre os bloquetes dificultavam os movimentos. Agora, com o novo piso e melhor estrutura, vamos poder trabalhar com mais segurança e visibilidade. Isso valoriza a cultura, o esporte e a qualidade de vida da comunidade”, comentou.

Morador da região desde 1985, o servidor público Neilton Português, de 59 anos, também elogiou a iniciativa. “Essa é uma praça muito simbólica, com as bandeiras de todos os estados. Já trouxe meus filhos e hoje trago minha neta para brincar aqui. Era necessário esse cuidado com o piso, principalmente para proteger as crianças e os idosos. O governo vem fazendo um trabalho muito bom aqui na cidade, não só na praça, mas em vários outros espaços públicos”, afirmou.

A expectativa da administração é que, com a revitalização, a Praça dos Estados volte a ser um espaço central de convivência, lazer e cidadania para toda a região.

