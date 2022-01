Adolescente é apreendido com 1,5Kg de maconha em Vicente Pires

O suspeito foi encaminhado para a DCA II, onde foi autuado pelo ato análogo a tráfico de drogas

Um jovem de 17 anos, foi apreendido com 1,5Kg de maconha, às 19h desta segunda-feira (17). Os Policiais militares do Grupo Tático Operacional do 17º Batalhão (Gtop 37) receberam a informação que o adolescente vendia drogas na Rua 9 de Vicente Pires.

Localizado, o rapaz foi abordado, e com ele encontrado oito porções de maconha e R$ 58,00 em espécie. O suspeito não portava identidade e falou que seu documento estava em casa, com familiares. Na residência estavam a esposa e a mãe do suspeito que autorizaram a busca na residência.

Em uma mala na sala os policiais encontraram 1,5 kg de maconha e embaixo de um berço havia um pote contendo 250g de maconha, 25g de cocaína e três balanças de precisão. De acordo com o jovem, ele pagou R$ 1.500,00 na maconha e R$ 500,00 na cocaína. O suspeito foi encaminhado para a DCA II, onde foi autuado pelo ato análogo a tráfico de drogas.