Adolescente de 17 anos é assassinado a tiros no Recanto das Emas

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para prestar socorro à vítima

Na noite deste domingo (6), um jovem de apenas 17 anos foi brutalmente assassinado a tiros, na quadra 604 do Recanto das Emas.

Quando a equipe de socorro chegou ao local, o adolescente já se encontrava sem sinais vitais, não sendo possível reverter a situação.

Nenhum suspeito foi preso até o momento. A 27ª Delegacia de Polícia, do Recanto das Emas, assumiu a investigação do caso, trabalhando para reunir informações e esclarecer a motivação do crime e identificar o(s) autor(es).