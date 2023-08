Hospital de Planaltina: cozinha da unidade está de cara nova

O espaço teve quadro de energia renovado, manutenção do revestimento das paredes, pintura e melhorias na rede hidráulica

Ambiente com nova iluminação, manutenção do piso, pintura, revestimento em azulejo e adequação na rede hidráulica. O Hospital Regional de Planaltina (HRPl) agora funciona com a cozinha revitalizada. As intervenções impactam diretamente na qualidade das refeições destinadas aos pacientes. Em média, cerca de 900 refeições são preparadas diariamente no local, destinadas a pacientes, acompanhantes e servidores autorizados.

A revitalização resulta em mais segurança alimentar, como enfatiza a chefe do Núcleo de Nutrição e Dietética (NND) do hospital, Renata Bernardon. “O principal benefício aos pacientes é a maior garantia do controle microbiológico dos alimentos. Já para as equipes, um ambiente mais adequado, arejado, promove sensação de conforto para o profissional. O risco de acidentes de trabalho diminui bastante”, explica.

As ações foram coordenadas pelo diretor administrativo da Região Norte, Márcio Pascoal Ribeiro Júnior, e realizadas pela equipe de manutenção do HRPl. As intervenções ocorreram devido à necessidade de revitalização da Unidade de Alimentação e Nutrição (UAN) do hospital e de adequações às normas sanitárias.

“Com o ambiente adequado à preparação de alimentos, aumenta-se a confiança na qualidade destes, que são destinados aos pacientes”, destaca o gerente de apoio operacional, Pedro Henrique de Sousa Rabelo.

As atividades da cozinha continuaram mesmo com as intervenções. Por isso, as melhorias foram divididas em quatro etapas, iniciadas em março deste ano e finalizadas nesta semana.