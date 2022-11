Adolescente da à luz em Quartel dos bombeiros no DF

Às onze horas uma adolescente de 17 anos, entrou no local em um veículo particular, com oito meses de gestação e com fortes contrações

O pátio do Quartel do 2º Grupamento de Bombeiros Militar (2º GBM), em Taguatinga, foi cenário de um parto neste sábado (26). O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) prestou socorro no local.

Às onze horas uma adolescente de 17 anos, entrou no local em um veículo particular, com oito meses de gestação e com fortes contrações.

De imediato, a equipe de emergência pré-hospitalar da unidade foi chamada e acolheu a menina na viatura de resgate. No entanto, a criança já estava prestes a nascer.

Os bombeiros, então, auxiliaram a mãe no restante do trabalho de parto na viatura e a bebê, do sexo feminino, nasceu.

A criança e a mãe receberam todos os cuidados protocolares e, logo em seguida, foram encaminhadas para o Hospital Regional de Taguatinga.