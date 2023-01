Feminicídio em Ceilândia: homem mata esposa com tiro no rosto

O homem foi encontrado em um estacionamento público, ainda com sangue da vítima nas roupas e com pertences dela

Uma mulher foi morta dentro de casa, com tiros no rosto, na noite de ontem (18). O crime aconteceu na QNN 20, em Ceilândia, e o Copom foi informada da ocorrência enquanto fazia patrulhamento na região.

Quando chegaram na residência, encontraram a vítima ainda viva, que foi levada ao Hospital Regional de Ceilândia (HRC), mas não resistiu aos ferimentos. O autor do crime fugiu do local.

Os agentes da polícia saíram em busca do criminoso e encontraram um veículo com as mesmas características em um estacionamento público. Logo em seguida, segundo os policiais, o autor do crime se aproximou e, ao perceber a presença das equipes, tentou fugir novamente, sem sucesso. Ele ainda tinha sangue da vítima nas roupas, assim como os pertences da mulher.