Marcada 1ª reunião da CPI contra atos antidemocráticos

Segundo o presidente da CPI, os melhores delegados, agentes e pessoas da inteligência da PCDF irão ajudar na investigação

Depois da criação da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar os atos antidemocráticos ocorridos em Brasília nos dias 12 de dezembro de 2022 e 8 de janeiro de 2023, acontece amanhã a primeira reunião do grupo, às 10h, no Plenário da Câmara Legislativa do DF (CLDF).

No último dia 7, o grupo foi montado, e a partir de votação unânime dos sete membros da CPI, foi decidido que Chico Vigilante (PT), seria o presidente, Jaqueline Silva (Agir), a vice-presidente, e Hermeto (MDB), o relator.

Segundo o presidente, a CPI pretende convocar os melhores delegados, agentes e pessoas da inteligência da PCDF para ajudar nesta investigação. “Esta CPI tem um componente político importante, mas também um componente jurídico. Vamos também verificar os servidores desta Casa para que possam, efetivamente, ajudar e participar dos trabalhos da comissão”, completou.