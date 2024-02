Acolhimento humanizado é utilizado no enfrentamento à dengue

Equipes do Hospital Cidade do Sol garantem conforto e orientação aos pacientes em momentos mais delicados, como a internação

No cenário atual de aumento de casos de dengue, a busca por atendimento médico também cresceu, evidenciando a importância de um atendimento mais acolhedor e humanizado. No Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IgesDF), a equipe do programa Humanizar se destaca por oferecer apoio e orientação aos pacientes em momentos delicados, como a internação.

Nas instalações do Hospital Cidade do Sol (HSol), agora gerido pelo instituto, o serviço Humanizar está presente em todos os setores, incluindo recepção, admissão, troca de acompanhante e visitas. Com um auxiliar de humanização em cada plantão, o programa garante atenção personalizada e assistência emocional aos pacientes, como destaca Nathalia Souza de Mesquita Silva, integrante da equipe.

“Normalmente, o paciente entra para o centro de internação apreensivo, com medo e dor. Ter esse colaborador para ajudar, explicar, conversar e acalmar é sempre bem-aceito e necessário, principalmente quando o paciente não tem acompanhante ou tem medo do ambiente hospitalar”, afirma Nathalia.

A opinião dos pacientes confirma a eficácia desse suporte, com relatos positivos sobre a experiência durante a permanência hospitalar. Embora haja restrições quanto ao número de visitantes, os pacientes destacam a importância do acompanhamento constante e atencioso.

Diego Barros, 33 anos, encaminhado do Hospital de Campanha para o HSol após ser diagnosticado com dengue tipo grave, elogia o atendimento recebido. “Estou tendo uma boa experiência. Aqui, recebemos orientação, explicações sobre o nosso quadro de saúde, estou bem satisfeito”, relata Diego.

Outro paciente, Pedro Quintino, 77 anos, vindo da UPA de Ceilândia, compartilha sua gratidão. “Só tenho a agradecer, todo mundo muito atencioso”, destaca.

Além do apoio presente, a equipe do Humanizar planeja implementar projetos futuros, como o prontuário afetivo e o cartão de alta, visando aprimorar ainda mais a qualidade do atendimento oferecido.

*Com informações do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IgesDF)

Fonte: Agência Brasília