Canal de irrigação beneficiará 35 famílias no Núcleo Rural Sobradinho II

Obra será entregue à população no sábado (24) e é uma parceria entre Emater, Seagri e a associação local dos produtores rurais

A reforma do canal de irrigação do Núcleo Rural Sobradinho II será entregue à comunidade no sábado (24). A obra foi realizada em parceria entre a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal (Emater-DF), a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (Seagri-DF) e a associação local dos produtores rurais e vai beneficiar aproximadamente 35 famílias. A produção agropecuária da região é variada, contemplando diversas hortaliças, milho, aves, cavalo e ainda turismo rural.

O canal tem uma extensão de quase 5 km e potencial para irrigar em torno de 50 hectares. Foram investidos R$ 490 mil na compra das tubulações, com recursos de emenda do ex-deputado Leandro Grass. A obra evita perda de água por infiltração na terra, aumentando a disponibilidade do recurso hídrico para os produtores rurais.

*Com informações da Emater-DF

Fonte: Agência Brasília