Motociclista fica ferido em acidente com múltiplos veículos no Setor de Clubes Sul

Um motociclista de 56 anos ficou ferido após um acidente de trânsito envolvendo vários veículos na noite desta quarta-feira (25), no Setor de Clubes Esportivos Sul (SCES), Trecho 03, Lote 2A, próximo aos Escoteiros. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a ocorrência às 20h10, mobilizando quatro viaturas.

Ao chegarem ao local, os socorristas encontraram um sinistro envolvendo um Honda Fit prata, um VW Polo cinza e uma motocicleta Honda CG 125 Titan prata. A via foi sinalizada e os procedimentos de segurança foram adotados para preservar a área e os veículos envolvidos.

Duas condutoras, de 50 e 58 anos, que dirigiam os automóveis, foram avaliadas pelas equipes de socorro, mas não precisaram ser encaminhadas ao hospital. Já o motociclista, identificado como R.M.P., foi transportado ao Instituto Hospital de Base de Brasília (IHBB) com dores nas costas, na perna direita e na cabeça. Ele estava consciente no momento do atendimento.

A dinâmica do acidente não foi informada pelas autoridades. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada para o local e ficou responsável pela ocorrência.