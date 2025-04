Acidente próximo a antiga Rodoferroviária prejudica o trânsito

Um acidente entre dois veículos deixou uma pessoa ferida e impactou o trânsito do Distrito Federal nesta terça-feira (29). Conforme o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), a ocorrência foi atendida às 19h24, com o uso de duas viaturas.

O acidente ocorreu na rodovia DF 003, Estrada Parque Industria e Abastecimento (EPIA), em frente a antiga Rodoferroviária, região do Cruzeiro.

Segundo o CBMDF, as equipes de socorro encontraram uma colisão envolvendo dois veículos: um Honda WR-V, de cor vermelha, conduzido por uma mulher, de 29 anos, e um Renault Sandero Stepway, também de cor vermelha, conduzido por um homem.

A condutora apresentava ferimento na cabeça, encontrando-se consciente e orientada. Ela foi atendida pelos socorristas e posteriormente transportada ao Hospital Santa Luzia para avaliação médica.

O condutor foi examinado no local, não apresentando ferimentos que demandassem transporte para ambiente hospitalar. Devido ao impacto da colisão, o Honda WR-V colidiu com um poste de iluminação pública.

A via precisou ser parcialmente interditada para o atendimento. A Polícia Militar do DF (PMDF) ficou responsável pelo local.