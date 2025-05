Acidente no Setor de Inflamáveis poderia causar explosão de 30 quilômetros

Uma série de relatórios produzidos por órgãos do Governo do Distrito Federal (GDF), entre eles a Defesa Civil do DF, aponta que a permanência de famílias na chamada “Rota de Fuga”, no Setor Inflamáveis (SIN), traz riscos a elas e a outros moradores em um raio de 30 quilômetros, em caso de uma explosão de combustíveis.

A área do Setor de Inflamáveis é a responsável por armazenar combustíveis, como gasolina, diesel, solventes, álcoois para diversos fins, gás de cozinha, entre outros. A localização estratégica tem como objetivo a segurança e a preservação de vidas, por isso seu distanciamento de zonas residenciais.

Relatórios produzidos pela Subsecretaria de Defesa Civil (Sudec), em 2019 e 2023, no SIN, localizado na Zona Industrial do Setor de Indústrias e Abastecimento (SIA), mapearam áreas de risco e delimitaram poligonais.

No levantamento feito por servidores, foram encontradas moradias precárias — barracos de madeira e lona, com instalações de energia e água irregulares — próximas a empresas de armazenamento de combustíveis inflamáveis, além da estocagem de forma inadequada de materiais recicláveis.

Em um segundo relatório, ao qual o Jornal de Brasília teve acesso, o levantamento apontava que, em julho de 2019, o local já abrigava, à época, ao menos 800 habitações, todas em situação de risco.

“Diante do cenário (…), é imperiosa a necessidade de medidas que protejam a população local do risco apresentado. Inúmeros são os exemplos no Brasil e no mundo que demonstram a impossibilidade de ocupação residencial em setor de inflamáveis. Salientando que a área edificada, num total aproximado de 800 residências (…), está sob importante risco relacionado ao transporte, movimentação, manuseio e armazenagem de cargas inflamáveis e perigosas, e, portanto, não deve ser uma área residencial. Recomendamos que sejam tomadas providências para que toda a área relacionada à construção e operacionalização de uma rota de fuga do Setor de Inflamáveis seja desocupada para garantir a segurança e incolumidade de todos os ocupantes, especialmente, daqueles que não têm uma percepção de risco adequada, como crianças.”

De acordo com técnicos ouvidos pela nossa reportagem, na segunda-feira e ontem, o consenso é de que a proximidade com as empresas de armazenamentos gera um risco muito grande. Muitas moradias não possuem instalações elétricas inadequadas, podendo vir a sofrer com curtos-circuitos e, ainda, outras que não contam com energia e são iluminadas por velas.

“Caso ocorra uma explosão, o raio atingido será de pelo menos 30 quilômetros, o que pode chegar a Taguatinga, Cruzeiro, SIG, ao Eixo Monumental, Guará”, afirmou um técnico do alto escalão do GDF que não quis se identificar.

Linha férrea

Boa parte das moradias irregulares na região do SIN está próxima à linha de trem. Devido à natureza desse tipo de veículo, a permanência de pessoas, especialmente de crianças, pode gerar risco aos moradores e transeuntes.

Segundo a legislação brasileira, a distância mínima para a construção de residências até o trilho externo da ferrovia é de 15 metros. O relatório aponta que em alguns pontos essa distância é de 3 metros.

O acúmulo de residências de forma desordenada faz com que as ruas para a entrada de viaturas acabem por ser muito estreitas, impedindo a existência de uma rota de fuga. Essa dificuldade, em caso de acidentes ou mesmo do atendimento policial ao cometimento de crimes, pode custar vidas.

Área de risco

A Defesa Civil classifica a área onde as habitações estão localizadas em R4 (risco muito alto), com alta probabilidade de ser atingida por processos que causem efeitos adversos, colocando em risco a integridade física e patrimonial das pessoas que habitam a região.

Por esse motivo, o relatório recomenda que os órgãos competentes tomem medidas para minimizar os riscos apresentados, incluindo a estruturação de um sistema integrado de informações para mitigação dos efeitos dos acidentes com produtos perigosos. Além disso, sugere-se a revisão constante dos pontos levantados e a realização de obras estruturantes e remoção dos moradores, para evitar uma tragédia anunciada.