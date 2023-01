Acidente no Lago Norte deixa três feridos

Três pessoas foram levadas ao hospital após dois veículos terem sofrido uma colisão frontal. O acidente ocorreu na tarde desta terça-feira

O caso mais grave foi de um dos condutores, que teve uma fratura exposta no tornozelo direito e escoriações no braço e perna.

Ainda que as duas outras pessoas estivessem orientadas e sem nenhum ferimento grave, todos foram encaminhados para o hospital.

Para atender a ocorrência o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) precisou de quatro viaturas e 16 militares.

Durante o atendimento a via foi interditada para que tudo ocorresse bem, a cena permaneceu aos cuidados da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).