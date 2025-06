Acidente na Estrutural envolve carros da comitiva de Celina Leão

Dois veículos da comitiva da vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), se envolveram em um acidente na tarde desta terça-feira (3), na via Estrutural. Os carros transportavam integrantes das equipes de comunicação e segurança da vice-governadora, que seguiam para uma agenda oficial.

Segundo informações da assessoria de Celina Leão, o carro em que ela estava não foi atingido. A colisão envolveu também dois veículos particulares.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado e prestou atendimento no local. De acordo com a corporação, os servidores que estavam nos veículos da comitiva foram socorridos e passam bem.