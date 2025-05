Acidente na BR-070 deixa três pessoas feridas

Na tarde desta sexta-feira (2), três pessoas ficaram feridas depois que o veículo que ocupavam chocou contra um poste. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), que forneceu as informações do ocorrido, a ocorrência foi atendida por volta das 13h32, na BR-070, sentido Ceilândia–Taguatinga.

Sete viaturas do CBMDF foram empregadas no atendimento.

Ainda conforme o CBMDF, as equipes realizaram a interdição parcial da via e o gerenciamento dos riscos. Em seguida, procederam ao resgate de três vítimas que se encontravam ainda no interior do automóvel, utilizando protocolo de atendimento a traumas.

As vítimas são:

Um homem de 31 anos, condutor do veículo – apresentava escoriações leves;

Uma mulher de 30 anos – queixava-se de dores na região lombar e cervical;

Um homem de 51 anos – apresentava suspeita de fratura na clavícula.

Todas as vítimas estavam conscientes, orientadas, com sinais vitais estáveis, e foram encaminhadas ao Hospital Regional de Ceilândia (HRC) para atendimento médico especializado.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) assumiu a responsabilidade pelo local da ocorrência.

A Neoenergia também foi acionada para realizar os procedimentos relacionados à rede elétrica atingida.