Acidente grave na DF-251 deixa gestante presa às ferragens

Colisão frontal deixou cinco feridos

Uma colisão frontal entre dois carros na DF-251, na tarde deste domingo (9), deixou cinco pessoas feridas. O acidente ocorreu na altura do núcleo rural Nova Betânia, em São Sebastião.

Uma das vítimas é uma gestante. Ela ficou presa às ferragens, segundo o Corpo de Bombeiros (CBMDF).

O CBMDF atendeu às vítimas e fez o transporte para as unidades de saúde. Até a última atualização desta matéria, no entanto, a corporação não havia informado a gravidade do acidente e se houve algum óbito.

A via, que é de mão dupla, precisou ser parcialmente interditada nos dois sentidos durante o atendimento dos bombeiros.

Aguarde mais informações