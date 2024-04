Acidente envolvendo dois carros deixa dois feridos na DF 130 em Planaltina

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu uma ocorrência entre dois carros nesta sexta-feira (12). Duas pessoas saíram feridos. O atendimento ocorreu na DF 130, em frente ao posto de combustível Paraíso, no sentido Vale do Amanhecer, em Planaltina, DF.

O primeiro carro era conduzido por um homem, de 51 anos, encontrado no solo, já fora do veículo, foi atendido por socorristas, apresentava dor na perna direita e tontura, foi transportado consciente, orientado e estável para o Hospital Regional de Planaltina (HRP),

O segundo carro era conduzido por uma mulher, de 50 anos, atendida pelos bombeiros e apresentava dor na perna esquerda. Foi transportada consciente, orientada e estável para o Hospital Regional de Planaltina.

A PMDF ficou responsável pelo local.