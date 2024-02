Acidente entre três carros deixa motorista ferido na EPIA Sul

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi chamado para prestar socorro na cena

Uma colisão envolvendo vários veículos causou transtorno ao trânsito e deixou um motorista ferido na EPIA Sul nesta terça-feira (27).

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi chamado para prestar socorro na cena.

O fato ocorreu em frente a antiga Garagem da VIPLAN e próximo à PRF, sentido Cruzeiro.

No local do acidente, três veículos foram encontrados:

– Um Jeep Compass, de cor Azul;

– Uma BMW 535, de cor prata;

– VW ID.4, de cor cinza.

Somente o condutor do VW, de 60 anos, precisou de atendimento médico. Estava consciente e orientado, com dificuldade respiratória e queixando-se de dores na região do lado esquerdo das costelas e braço direito. Foi transportado para o Hospital DF Star.

Três faixas de rolamento precisaram ser interditadas para realizar o atendimento, impactando o trânsito. O DER ficou responsável pelo local.