Acidente entre ônibus e moto deixa um ferido na EPIA

Um ônibus e motocicleta se envolveram em uma colisão próximo ao terminal de ônibus na via em frente ao Shopping Boulevard que dá acesso à EPIA Norte, nesta quinta-feira (27). O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi chamado para prestar socorro no local.

As equipes de socorro se depararam com uma motocicleta Yamaha/Fazer de cor azul e seu condutor, de 36 anos, que estava sentado ao solo já sem capacete. O mesmo foi atendido e transportado pelo CBMDF ao IHBDF apresentando escoriações nas regiões das costas e tórax, queixando-se também de dores pelo corpo. Apesar das queixas a vítima estava consciente e estável, porém desorientado.

O ônibus, um M.B./NeoBus de cor amarela, conduzido por um homem de 64 anos, que foi atendido e avaliado. Ele estava ileso, portanto, não houve necessidade de transporte ao hospital.

O local ficou aos cuidados da PMDF e a perícia foi acionada.