Acidente entre ônibus e carro deixa 4 pessoas feridas na BR-040

O acidente aconteceu na manhã deste sábado (15/7), por volta das 9h20 da manhã

Na manhã deste sábado (15), Quatro pessoas ficaram feridas e precisaram ser transportadas para o hospital após um acidente envolvendo um carro e um ônibus, na BR 040, na altura do Centro de Instrução e Adestramento de Brasília (CIAB), sentido Brasília.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a ocorrência por volta das 09h20, depois que um Honda City colidiu contra a traseira de um ônibus da Viação Pioneira.

Foto: Divulgação/CBMDF

O motorista do ônibus que não teve a idade não informada, não se feriu no acidente. Os quatro ocupantes do carro precisaram ser transportados para o hospital, entre eles: o condutor, um senhor de 64 anos, uma mulher de 61 anos, consciente e desorientada, com crise nervosa, sem lesões aparentes, outra mulher de 60 anos, é mais uma senhora de 82 anos, que estava se queixando-se de dores na região lombar. Felizmente nenhum passageiro do ônibus se feriu.

A faixa de rolamento sentido Brasília ficou totalmente interditada durante o atendimento impactando o trânsito na região. A local do acidente ficou aos cuidados da Polícia Rodoviária Federal.